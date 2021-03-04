Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт, спрямований на протидію сексизму та дискримінації в рекламі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3427 “Про внесення змін до закону України “Про рекламу” щодо протидії дискримінації за ознакою статі” проголосували 266 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці, “широко розповсюджена дискримінаційна за ознакою статі реклама закріплює гендерні стереотипи та негативно впливає на свідомість як дорослих споживачів реклами, так і неповнолітніх”.

У записці вказано, що протидія дискримінації за ознакою статі є одним із зобов’язань України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Відповідні положення передбачені також Угодою про асоціацію України з Євросоюзом, Стратегією гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки, Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

Законопроектом пропонується внести зміни до закону України “Про рекламу” щодо:

• визначення понять “дискримінаційна реклама” та “дискримінаційна реклама за ознакою статі”;

• посилення відповідальність за порушення законодавства про рекламу;

• посилення захисту прав споживачів реклами.

Згідно із законопроєктом, дискримінаційна реклама – це реклама, яка вміщує чи використовує твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками щодо особи та/або групи осіб.

Дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, яка: містить твердження та/або зображення про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншого виду перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипність ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини; принижує гідність людини за ознакою статі; демонструє насильство за ознакою статі; містить зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкту з метою привернення уваги споживача, та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не мають прямого відношення до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Законопроєктом забороняються:

• Дискримінаційні зображення в рекламі: за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, раси, національності, статі, освіти, мови, релігії тощо.

• Твердження та зображення в рекламі про перевагу однієї статі над іншою; стереотипність ролі чоловіка та жінки; приниження гідності людини чи демонстрація насильства за ознакою статі; зображення тіла людини виключно як сексуального об’єкта;

Відповідальність за дискримінаційну рекламу несе рекламодавець. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною або дискримінаційною приймають державні органи.

Посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу. Так, повторне порушення протягом року буде каратися штрафом у тридцятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами (зараз діє норма про “накладення штрафу у подвійному від передбаченого за ці порушення розмірі”).