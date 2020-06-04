Верховна Рада сьогодні на засіданні звільнила Вадима Пристайка з посади віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Перший заступник голови профільного комітету Вадим Галайчук зазначив, що комітет вирішив рекомендувати заслухати звіт Пристайка про роботу на посаді віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і після цього визначиться шляхом голосування в залі.

Народні депутати Сухов Олександр, Бобровська Соломія, Качура Олександр, Климпуш-Цинцадзе Іванна та Колтунович Олександр зазначили, що потрібно заслухати звіт Пристайка, тому що “практику, коли міністри заочно призначаються та заочно звільняються треба припиняти“.

В результаті 296 голосами народні депутати звільнили Пристайка.

Нагадаємо, Вадим Пристайко займав посаду віце-прем’єр-міністра з питань євроатлантичної інтеграції з 4 березня 2020 року. До цього він був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.