Очільник Уряду України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради постанови про звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем'єра, а також про призначення кількох нових міністрів.

Про це свідчать дані на сайті Парламенту.

Так, проєктом постанови № 3583 пропонується звільнити Вадима Пристайка з посади віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як раніше повідомляла заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук, Пристайка планується призначити послом України у Великобританії.

Замість нього віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пропонується призначити Ольгу Стефанішину – колишню керівницю урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, з 2016 по 2019 рр. (проєкт постанови №3584). Вона також працювала в Міністерстві юстиції.

У січні цього року Стефанішина приєдналася до команди юридичної фірми “Ільяшев і Партнери”. На сайті фірми вказано, що вона “спеціалізується на питаннях нетарифного регулювання та доступу товарів і послуг на зовнішні і внутрішній ринки”.

Проєктом постанови № 3585 пропонується призначити нардепа від “Слуги народу”, колишнього гендиректора групи “1+1 медіа” Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України. Ця посада була вакантною з березня, коли був звільнений попередній склад Кабінету Міністрів.

Згідно з проєктом постанови № 3586, пропонується призначити міністром охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського – нинішнього заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України. Посада міністра екології створюється в зв’язку з поділом Мінекоенерго.

Спікер Парламенту Дмитро Разумков доручив комітетам сьогодні розглянути ці проєкти постанов. До зали засідань вони можуть бути внесені вже завтра.

“У Верховну Раду надійшли подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно вирішення кадрових питань щодо членів Кабінету Міністрів. Я даю доручення відповідним комітетам розглянути сьогодні подання прем’єр-міністра на своїх засідання і дати висновки по ним для можливого розгляду цих питань на завтрашньому пленарному засіданні”, – заявив Разумков.