Сьогодні, 16 травня, Рада безпеки ООН збереться, аби обговорити військове загострення між Ізраїлем і Газою. Генеральний секретар Антоніу Гутерріш і спеціальний координаторООН із близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд виступлять перед послами.

Про це повідомляється на сайті ООН.

У заяві ООН зазначається, що кількість жертв військового конфлікту продовжує рости по обидва боки. У суботу палестинський ЮНІСЕФ повідомив в Twitter, що за ніч в Газі було вбито вісім дітей, і що число загиблих дітей становить 40. Двоє дітей загинули в Ізраїлі.

За словами Мішель Бачелет, комісарки ООН з прав людини, безладні артилерійські обстріли палестинськими угрупованнями території Ізраїлю, включаючи густонаселені райони, є військовим злочином.

Також є побоювання, що деякі атаки ізраїльських сил оборони на Газу “були спрямовані на цивільні об’єкти, які, згідно з міжнародним гуманітарним правом, не зважають військовими об’єктами”.

В її заяві йшлося про те, що недотримання принципів відмінності, пропорційності і обережності при проведенні військових операцій “рівносильно серйозного порушення міжнародного гуманітарного права і може класифікувати як військові злочини”.

“Я закликаю обидві сторони забезпечити суворе дотримання своїх зобов’язань за міжнародним правом. Ізраїль, як окупують держава, також зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ гуманітарної допомоги в сектор Газа. Особи, винні в порушеннях, повинні бути притягнуті до відповідальності”, – сказала глава ООН з прав людини.