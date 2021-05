Про це повідомляє ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) у Twitter.

Ізраїльська сторона каже, що цю будівлю бойовики ХАМАСу використовували для розвідки. Крім того, Ізраїль звинуватив Палестину у свідомому використанні працівників медіа у вежі Аль-Джалаа як “живого щита”.

“У будівлі були розміщені офіси цивільних ЗМІ, за якими терористична організація ХАМАС ховається і використовує їх як живий щит. ХАМАС навмисно розміщує свої військові активи посеред цивільного населення в Секторі Гази”, – йдеться у заяві.

Зазначимо, що у цій будівлі розташовані офіси кількох провідних міжнародних видань, зокрема агентства Associated Press та телеканалу Al Jazeera.

Водночас видання Al Arabiya повідомляє, що Ізраїль приблизно за годину до ракетного удару попередив людей та дав час на евакуацію.

Також з’явилися кадри знищення будівлі.

Watch: An Israeli airstrike flattens a high-rise building housing the AP and other media offices in #Gaza City. #Palestinehttps://t.co/tGXr5Kf0AR pic.twitter.com/qwqMSVi5iJ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 15, 2021