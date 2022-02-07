Про це він розповів американському телеканалу NBC News.
Згідно з даними американських чиновників, Росія вже зібрала 70 відсотків сил, які їй знадобляться для повномасштабного вторгнення в Україну. У спільній заяві з Росією цього тижня Китай заявив, що виступає проти розширення НАТО, звинуватив США у наростанні напруженості та висловив підтримку вимогам Кремля щодо гарантій.
“Ми віримо, що Пекін в кінцевому підсумку буде нести частину витрат російського вторгнення в Україну, і що вони повинні прорахувати це, розглядаючи свої відносини з російським урядом протягом наступних кількох тижнів”, – сказав Салліван в ефірі NBC News.
Санкції, спрямовані проти Росії, можуть мати прямий вплив на Китай, сказав Салліван, тому що вони торкнуться фінансової системи Росії, яка, звісно, також зачіпає китайську економіку.
Сполучені Штати попередили президента Росії Володимира Путіна, що у випадку агресії проти України, РФ зіштовхнеться з “матір’ю всіх санкцій”. І хоча адміністрація Байдена кілька тижнів заявляла, що російське вторгнення може бути неминучим, Росія заперечує планування будь-якого нападу. Проте вона висунула сміливі вимоги безпеки до США та НАТО.
Протягом всього ефіру Салліван неодноразово заявляв, що Росія може в будь-який момент атакувати Україну.
- Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Росія може у будь-який день почати відкрите вторгнення в Україну. Проте, додав американський чиновник, Москва все ще має можливість вибрати дипломатичний шлях.
- Також заступниця радника Білого дому з питань національної безпеки з кіберзагроз Енн Нойбергер заявила, що Російська Федерація може влаштувати кібератаки проти українських ресурсів перед ймовірним початком нового нападу.
- Раніше The New York Times опублікувало статтю про те, що наразі Росія все ще не готова здійснити повномасштабне вторгнення на територію України, одначе перекинуті на територію Кримського півострова 10 000 військових свідчать про те, що агресор знаходиться на завершальному етапі підготовки та зможе здійснити наступ, як тільки буде відповідна команда.