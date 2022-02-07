Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що Китай також постраждає від введених санкцій у випадку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це він розповів американському телеканалу NBC News.

Згідно з даними американських чиновників, Росія вже зібрала 70 відсотків сил, які їй знадобляться для повномасштабного вторгнення в Україну. У спільній заяві з Росією цього тижня Китай заявив, що виступає проти розширення НАТО, звинуватив США у наростанні напруженості та висловив підтримку вимогам Кремля щодо гарантій.

“Ми віримо, що Пекін в кінцевому підсумку буде нести частину витрат російського вторгнення в Україну, і що вони повинні прорахувати це, розглядаючи свої відносини з російським урядом протягом наступних кількох тижнів”, – сказав Салліван в ефірі NBC News.

Санкції, спрямовані проти Росії, можуть мати прямий вплив на Китай, сказав Салліван, тому що вони торкнуться фінансової системи Росії, яка, звісно, ​​також зачіпає китайську економіку.

Сполучені Штати попередили президента Росії Володимира Путіна, що у випадку агресії проти України, РФ зіштовхнеться з “матір’ю всіх санкцій”. І хоча адміністрація Байдена кілька тижнів заявляла, що російське вторгнення може бути неминучим, Росія заперечує планування будь-якого нападу. Проте вона висунула сміливі вимоги безпеки до США та НАТО.

Протягом всього ефіру Салліван неодноразово заявляв, що Росія може в будь-який момент атакувати Україну.