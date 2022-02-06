Новому нападу РФ на Україну можуть передувати кібератаки – Енн Нойбергер

Заступниця радника Білого дому з питань національної безпеки з кіберзагроз Енн Нойбергер заявила, що Російська Федерація може влаштувати кібератаки проти українських ресурсів перед ймовірним початком нового нападу.

Про це повідомляє щоденна британська газета The Telegraph.

“Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів і місяців як публічно, так і приватно. Росіяни використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили протягом останнього десятиліття”, – наголосила Нойбергер.

У Сполучених Штатах Америки застерігають, що РФ може створити кібератаки, котрі здатні вивести з ладу мережу та енергосистему напередодні нового нападу на Україну.

В Агентствах розвідки США наголосили, що масована кібератака на основну українську інфраструктуру та на її здатність контактувати із західними союзниками, може відкрити шлях для повномасштабного вторгнення військ РФ. В аналітичному центрі США Atlantic Council також зауважили, що Росія може відрізати більшу частину українського інтернет-трафіку, перерізавши єдиний підводний кабель, котрий проклала російська державна телекомунікаційна компанія.

Енн Нойбергер зазначила, що росіяни сподіваються, що виведення з ладу чи знищення критично важливої ​​інфраструктури може посилити тиск на уряд України, військових та населення, що, у результаті, може змусити піти на капітуляцію.

Чиновниця закликала НАТО скоординувати відповідь на потенційну російську кіберзагрозу і підготувати санкції у разі кібератаки.