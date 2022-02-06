Новому нападу РФ на Україну можуть передувати кібератаки – Енн Нойбергер

Про це повідомляє щоденна британська газета The Telegraph.
“Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів і місяців як публічно, так і приватно. Росіяни використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили протягом останнього десятиліття”, – наголосила Нойбергер.
У Сполучених Штатах Америки застерігають, що РФ може створити кібератаки, котрі здатні вивести з ладу мережу та енергосистему напередодні нового нападу на Україну.
В Агентствах розвідки США наголосили, що масована кібератака на основну українську інфраструктуру та на її здатність контактувати із західними союзниками, може відкрити шлях для повномасштабного вторгнення військ РФ. В аналітичному центрі США Atlantic Council також зауважили, що Росія може відрізати більшу частину українського інтернет-трафіку, перерізавши єдиний підводний кабель, котрий проклала російська державна телекомунікаційна компанія.
Енн Нойбергер зазначила, що росіяни сподіваються, що виведення з ладу чи знищення критично важливої інфраструктури може посилити тиск на уряд України, військових та населення, що, у результаті, може змусити піти на капітуляцію.
Чиновниця закликала НАТО скоординувати відповідь на потенційну російську кіберзагрозу і підготувати санкції у разі кібератаки.
- Нагадаємо, СБУ за січень 2022 року припинила й нейтралізувала 121 кібератаку. Вони були спрямовані на інформаційні системи органів державної влади.
- Раніше повідомлялось, що на офіційний сайт України здійснили кібератаку. Внаслідок хакерського нападу у ніч на 26 січня ресурс був недоступний протягом кількох годин.
- За результатами дослідження Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, перші дані дають підстави вважати, що кібератака вночі 14 січня була здійснена Росією. Майже всі державні інформаційні ресурси 17 січня відновили роботу.
- Також американські експерти проаналізували кібератаку на сайти українських держустанов і попереджають про серйозніші атаки, які можуть порушити життя простих українців.
- Окрім цього, уряд Канади повідомив про кібератаку на МЗС держави з боку невідомих хакерів.
- У мережі також зʼявилася інформація про те, що невідомі хакери зламали сайт “Дії” та виклали персональні дані 2 мільйонів українців і продають за $15 тисяч.