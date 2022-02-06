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Новому нападу РФ на Україну можуть передувати кібератаки – Енн Нойбергер

Заступниця радника Білого дому з питань національної безпеки з кіберзагроз Енн Нойбергер заявила, що Російська Федерація може влаштувати кібератаки проти українських ресурсів перед ймовірним початком нового нападу. 

Неділя, 6 лютого 2022, 20:08
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Про це повідомляє щоденна британська газета The Telegraph.

“Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів і місяців як публічно, так і приватно. Росіяни використовували кібератаки як ключовий компонент проектування сили протягом останнього десятиліття”, – наголосила Нойбергер.

У Сполучених Штатах Америки застерігають, що РФ може створити кібератаки, котрі здатні вивести з ладу мережу та енергосистему напередодні нового нападу на Україну.

В Агентствах розвідки США наголосили, що масована кібератака на основну українську інфраструктуру та на її здатність контактувати із західними союзниками, може відкрити шлях для повномасштабного вторгнення військ РФ. В аналітичному центрі США Atlantic Council також зауважили, що Росія може відрізати більшу частину українського інтернет-трафіку, перерізавши єдиний підводний кабель, котрий проклала російська державна телекомунікаційна компанія.

Енн Нойбергер зазначила, що росіяни сподіваються, що виведення з ладу чи знищення критично важливої ​​інфраструктури може посилити тиск на уряд України, військових та населення, що, у результаті, може змусити піти на капітуляцію.

Чиновниця закликала НАТО скоординувати відповідь на потенційну російську кіберзагрозу і підготувати санкції у разі кібератаки.

Теги: агресія РФ, Енн Нойбергер, кібератака, підтримка України, розвідка США, США

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