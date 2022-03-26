Про це Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Сергій Шойгу з 11 березня не з’являється на публіці, оскільки у нього стався інфаркт.

Геращенко уточнив, що це відбулось після того, як президент РФ Володимир Путін “жорстко” поспілкувався з Шойгу щодо провалу “спецоперації” в Україні.

Наразі, додав Геращенко, Шойгу перебуває у Головному воєнному госпіталі ім. Бурденка, де проходить реабілітацію.

Фото: скриншот з facebook.com/anton.gerashchenko.7