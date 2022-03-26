Про це Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, Сергій Шойгу з 11 березня не з’являється на публіці, оскільки у нього стався інфаркт.
Геращенко уточнив, що це відбулось після того, як президент РФ Володимир Путін “жорстко” поспілкувався з Шойгу щодо провалу “спецоперації” в Україні.
Наразі, додав Геращенко, Шойгу перебуває у Головному воєнному госпіталі ім. Бурденка, де проходить реабілітацію.
- Нагадаємо, цього тижня у ЗМІ почала з’являтися інформація про загадкове зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу. За даними журналістів, у Шойгу виникли проблеми зі здоров’ям, проте у Кремлі цю інформацію відмовилися коментувати, що спричинило ще більше спекуляцій та запитань.
- Також у своєму черговому зверненні Президент України Володимир Зеленський припустив, що російський голова МО Сергій Шойгу вирішив особисто захотів відвідати Чорнобаївку.