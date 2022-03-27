Очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування звернувся до Міжнародного руху Червоного Хреста з закликом не відкривати офіс організації в російському Ростові-на-Дону.

Про це повідомляє прес-служба Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький закликав “Червоний хрест” не легітимізувати так звані “гуманітарні коридори”, які росіяни намагаються відкрити з тимчасово окупованої території України до РФ. Політик закликав “Червоний Хрест” не відкривати свій офіс у російському Ростові-на-Дону та не підтримувати фактичне викрадення українців та їхнє примусове вивезення на територію країни-окупанта.

У заяві також йдеться і про те, що Україна вже зверталася до організації з проханням про допомогу в організації гуманітарних коридорів, але російські військові не дотримуються домовленостей та обстрілюють гуманітарні коридори. Попри це, з’явилася інформація про намір “Червоного хреста ” відкрити офіс у російському міста Ростов-на-Дону. Метою такої акції називають “підвищення ефективності роботи організації на Сході України”.

Радуцький наголосив:

Такі дії Міжнародного товариства Червоного Хреста на тлі незаконного викрадення та вивезення ворогом наших громадян в Російську Федерацію, на тимчасово окуповану чи анексовану ним та непідконтрольну Україні територію України, яке вже відбувається сьогодні, є неприйнятними