Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін.
За його словами, сигнал повітряної тривоги пролунав у Одеській області за 8-10 хвилин до того, як ракета влучила у дев’ятиповерхівку.
Проте жоден з мешканців цього будинку не спустився до найближчого укриття, проігнорувавши попередження про ракетну небезпеку.
Як зауважив посадовець, він розуміє, що коли тривога лунає у нічний час, то прокидатись і йти в укриття важко. Більш того, більшість українців вже звикли до подібних ситуацій.
Проте, додав Єнін, саме пильність допомагає зберегти життя, а тому ігнорувати попередження про обстріли з боку росіян не варто.
- Нагадаємо, у ніч на 1 липня російські окупанти випустили з Чорного моря декілька ракет по Одеській області, які влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. Як наслідок, загинуло понад десяток осіб, а ще понад 30 – поранено. Серед жертв є діти.
- Станом на вечір 1 липня, внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу багатоповерхівки та бази відпочинку в Одеській області загинула 21 особа. Ще 38 – травмовані. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість жертв може зрости.