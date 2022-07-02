Під час ракетного удару по 9-поверхівці у Сергіївці (Одеська область), всі мешканці будинку не зреагували на сигнал повітряної тривоги і перебували у своїх квартирах замість того, щоб піти до укриття.

Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови МВС Євген Єнін.

За його словами, сигнал повітряної тривоги пролунав у Одеській області за 8-10 хвилин до того, як ракета влучила у дев’ятиповерхівку.

Проте жоден з мешканців цього будинку не спустився до найближчого укриття, проігнорувавши попередження про ракетну небезпеку.

Як зауважив посадовець, він розуміє, що коли тривога лунає у нічний час, то прокидатись і йти в укриття важко. Більш того, більшість українців вже звикли до подібних ситуацій.

Проте, додав Єнін, саме пильність допомагає зберегти життя, а тому ігнорувати попередження про обстріли з боку росіян не варто.