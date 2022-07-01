Станом на вечір 1 липня, внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу багатоповерхівки та бази відпочинку в Одеській області загинула 21 особа. Ще 40 травмовані. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Кількість жертв може зрости.

Про це зявили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у коментарі “Суспільному”.

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук в етері телемарафону повідомив, що кількість загиблих зросла до 21, проте в ДСНС спочатку не підтверджували виданню ці свідчення. Рятувальники шукали тіло ще однієї людини.

Кількість постраждалих зросла до 38 – 37 мешканців житлового будинку (з них 6 дітей) та одна особа на базі відпочинку. Усіх людей довелось відправити до шпиталю.

Нагадаємо, що війська РФ завдали ракетного обстрілу по Одеській області близько першої години ночі. Три ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та місцеву базу відпочинку.