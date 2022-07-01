Про це зявили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у коментарі “Суспільному”.
Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук в етері телемарафону повідомив, що кількість загиблих зросла до 21, проте в ДСНС спочатку не підтверджували виданню ці свідчення. Рятувальники шукали тіло ще однієї людини.
Кількість постраждалих зросла до 38 – 37 мешканців житлового будинку (з них 6 дітей) та одна особа на базі відпочинку. Усіх людей довелось відправити до шпиталю.
Нагадаємо, що війська РФ завдали ракетного обстрілу по Одеській області близько першої години ночі. Три ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та місцеву базу відпочинку.
- Також внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва, якого окупанти завдали по місту вранці 29 червня, загинуло 8 осіб. Однак рятувальники продовжують розбирати завали, тому загальна кількість жертв ще може зрости.
- 30 червня українські штурмовики та бомбардувальники здійснили до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку по позиціях російських загарбників.
- На території торговельного центру “Амстор” у Кременчуці тривають аварійно-рятувальні роботи після того, як 27 червня окупанти завдали по ТЦ ракетного удару. На момент обстрілу у ньому перебувало близько 1000 осіб. Станом на сьогодні рятувальники знайшли фрагменти 28 тіл.