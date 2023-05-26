Вранці 26 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікарні у Дніпрі. Станом на 12:00 відомо про одного загиблого та 15 постраждалих.

Джерело: президент України Володимир Зеленський

За даними Зеленського, окупанти вдарили по поліклініці Дніпра.

Станом на цей час відомо про одного загиблого та 15 постраждалих внаслідок злочинних дій росіян.

“На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним”, наголосив Зеленський.

Як відомо, під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині, яка почала лунати о 10:30, пролунав вибух. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медзакладу міста.