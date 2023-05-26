26 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру. Влучили у медичний заклад. Є постраждалі.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Повітряна тривога на Дніпропетровщині пролунала о 10:30. Під час неї було завдано удару по обласному центру регіону.

За даними Лисака, окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу Дніпра.

“Є постраждалі. Інформація уточнюється”, – повідомив Лисак.

Додамо, що вночі 26 травня окупанта також обстрілювали Дніпро з ракет та БПЛА, завдавши значних руйнувань та поранивши одну людину.