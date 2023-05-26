Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Повітряна тривога на Дніпропетровщині пролунала о 10:30. Під час неї було завдано удару по обласному центру регіону.
За даними Лисака, окупанти завдали ракетного удару по медичному закладу Дніпра.
“Є постраждалі. Інформація уточнюється”, – повідомив Лисак.
Додамо, що вночі 26 травня окупанта також обстрілювали Дніпро з ракет та БПЛА, завдавши значних руйнувань та поранивши одну людину.
- Вночі 26 травня війська РФ здійснили масований обстріл України, випустивши 17 ракет та 31 безпілотник. Більшість ворожих цілей вдалось знищити силами та засобами протиповітряної оборони.