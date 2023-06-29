За даними рятувальників, станом на ранок 29 червня кількість загиблих, внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську 27 червня, зросла до 12.

Джерело: ДСНС

Рятувальники повідомили, що сьогодні вранці з-під завалів було деблоковано тіло ще однієї загиблої особи.

Таким чином, загальна кількість загиблих сягнула 12 осіб, серед яких троє дітей. Кількість постраждалих – 60 осіб, серед яких одна дитина. Врятувати вдалось 11 осіб.

Аварійно-рятувальні роботи завершені.

ДОВІДКА: 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.

На момент ракетного обстрілу поблизу кафе було велике скупчення людей.