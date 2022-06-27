27 червня росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині. Внаслідок влучання у ТРЦ вже відомо про 20 поранених та двох загиблих.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 – у важкому стані. Вже підтверджено, що двоє осіб загинули.

Він зазначив, що рятувальна операція триває.

Раніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.