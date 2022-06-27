Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 – у важкому стані. Вже підтверджено, що двоє осіб загинули.
Він зазначив, що рятувальна операція триває.
Раніше президент України заявив, що окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, “кількість жертв неможливо навіть уявити”.
- Нагадаємо, російські війська обстріляли місто Кременчук. Влучили у цивільний об’єкт, де на момент обстрілу перебувало понад тисячу цивільних.
- Триває сто двадцять четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Росія продовжує спроби захопити схід України, зокрема зараз ворог намагається блокувати місто Лисичанськ (Луганського району) з півдня.
- 26 червня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін уже провалив свої “стратегічні цілі” у війні проти України.