Про це пише газета Washington Post.
“Не плутаймо тактичне зі стратегічним. Коли справа доходить до стратегічних цілей Путіна, він уже зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покінчити з суверенітетом і незалежністю України, стерти її з карти, включити до складу Росії. Це не вдалося”, – зазначив Блінкен.
Він визнав, що на сході України триває “тактична, запекла битва”, але зауважив, що “суверенна незалежна Україна” існуватиме довше, ніж Путін. Блінкен також наголосив, що НАТО зміцнилося.
Путін “також намагався розділити НАТО”, проте на саміті альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу, ніж будь-коли.
Окрім цього, Блінкен заявив, що союзники продовжуватимуть спільно робити все можливе, щоб “українці мали те, що їм потрібно для відсічі російської агресії”.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повторив настрої Блінкена, зазначивши, що він пояснить американцям, які страждають від “втоми від України”, пам’ятати, що відстоювання свободи та демократії – це те, що історично робили Сполучені Штати.
- Нагадаємо, саміт у Мадриді 28-30 червня знаменує собою поворотну точку в історії НАТО, головна мета якого в іспанській столиці переживе своєрідне відновлення, щоб адаптуватися до нового сценарію, — безпрецедентної війни з часів закінчення холодної війни. 30 союзників зустрічаються в стані максимальної бойової готовності та можуть не лише внести коригування до доктрини “оборони та стримування”, але й змінити роль РФ у Стратегічній концепції НАТО.
- Північноатлантичний оборонний альянс вперше з часів холодної війни матиме заздалегідь розподілені сили у своїх східних регіонах.
- Також НАТО планує перевести українську армію на озброєння за стандартами НАТО. Відповідний план обговорять очільники міністерств оборони країн-членкинь альянсу.