26 червня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін уже провалив свої "стратегічні цілі" у війні проти України.

Про це пише газета Washington Post.

“Не плутаймо тактичне зі стратегічним. Коли справа доходить до стратегічних цілей Путіна, він уже зазнав невдачі. Його стратегічною метою було покінчити з суверенітетом і незалежністю України, стерти її з карти, включити до складу Росії. Це не вдалося”, – зазначив Блінкен.

Він визнав, що на сході України триває “тактична, запекла битва”, але зауважив, що “суверенна незалежна Україна” існуватиме довше, ніж Путін. Блінкен також наголосив, що НАТО зміцнилося.

Путін “також намагався розділити НАТО”, проте на саміті альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу, ніж будь-коли.

Окрім цього, Блінкен заявив, що союзники продовжуватимуть спільно робити все можливе, щоб “українці мали те, що їм потрібно для відсічі російської агресії”.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повторив настрої Блінкена, зазначивши, що він пояснить американцям, які страждають від “втоми від України”, пам’ятати, що відстоювання свободи та демократії – це те, що історично робили Сполучені Штати.