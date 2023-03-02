У ніч на 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по багатоповерхівці Запоріжжя. За останніми даними, внаслідок злочинних дій росіян загинуло вже 4 осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

2 березня близько 01:30 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа ракета, попередньо ЗРК “С-300”, поцілила у житлову 5-поверхівку, у наслідок чого сталось руйнування.

За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинуло 4 особи, 8 зазнали поранень. Ще 5 осіб, серед яких дитина, вважаються зниклими безвісти.

Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджень зазнали сусідні багатоповерхівки та автомобілі.

На місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).