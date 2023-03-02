Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
2 березня близько 01:30 російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворожа ракета, попередньо ЗРК “С-300”, поцілила у житлову 5-поверхівку, у наслідок чого сталось руйнування.
За останніми даними, внаслідок ракетного удару загинуло 4 особи, 8 зазнали поранень. Ще 5 осіб, серед яких дитина, вважаються зниклими безвісти.
Також уламками та вибуховою хвилею пошкоджень зазнали сусідні багатоповерхівки та автомобілі.
На місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У ніч на 2 березня російські війська завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Окупанти пошкодили будівлі дитячого садка, аптеки, магазинів та житлових будинків.