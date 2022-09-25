Сьогодні близько 1 ночі Запоріжжя зазнало масованих атак з боку РФ. Ворог обстріляв об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це інформує секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Як зазначив чиновник, внаслідок нічних обстрілів у багатоквартирних будинках і будинках приватного сектору були пошкоджені вікна, у частини з них – покрівля. Також пошкоджені були заклади освіти та лікарня.

“Якщо ваша оселя теж зазнала руйнувань, повідомляйте про це на 15-80″, – звернувся Куртєв до жителів міста.

На місцях уже працюють відповідні служби, комунальники приступили до ліквідації наслідків російських обстрілів.

Також Анатолій Куртєв наголосив, що є постраждалі, але поки інформація щодо них уточнюється.