Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, в Есманській громаді протягом дня “прилетіло” 5 мін від російських військових.

Водночас у Шалигинській громаді майже о 14 годині був обстріл з реактивних систем залпового вогню − 6 влучань.

У Середино-Будській громаді з 15:30 ворог здійснив артобстріл міста Середина-Буда. Там зафіксували 5 “прильотів”.

Однак, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.