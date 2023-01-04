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Ракети, якими Україна збиває іранські дрони, у сім разів дорожчі аніж сам БПЛА – NYT

За перші дні Нового року Україна збила понад 80 іранських дронів-камікадзе, якими атакувала Росія. Однак, зазначають у ЗМІ, такий результат викликає питання - як довго Україна зможе підтримувати такі зусилля, адже оборонні заходи коштують у рази дорожче, аніж безпілотник.

Середа, 4 січня 2023, 09:06
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Про це повідомляє The New York Times.

Іранські безпілотники Shahed-136, які Москва закуповує у Тегерану, відносно дешеві, тоді як набір збої. якою збивають ці БПЛА набагато дорожчий.

Артем Старосєк, керівник української консалтингової компанії “Мольфар”, яка допомагає ЗСУ, підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує в сім разів дорожче, ніж для його запуску.

Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 000 доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет “земля-повітря”, яку використовує Україна, може коливатися від 140 000 доларів за ракету С-300 радянських часів до 500 000 доларів за ракету для американського NASAM.

Деякі аналітики вважають, що це дисбаланс, який з часом може піти на користь Росії, дорого коштуючи Україні та її союзникам.

Президент України Володимир Зеленський у нещодавній нічній промові заявив, що Росія робить ставку на “виснаження нашого народу, нашої протиповітряної оборони, нашого енергетичного сектору”.

“Мольфар” зазначив, що, за оцінками, з вересня Росія випустила по Україні близько 600 безпілотників. Кампанія, яка набрала обертів саме тоді, коли Москва зазнала низки втрат на полі бою, спричинила постійні відключення електроенергії та відключення електроенергії саме тоді, коли почалась зима, посилюючи страждання, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

Обидві сторони використовували безпілотники не лише для розвідки та атак з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому, коли вони вперше були широко розгорнуті в європейській війні.

Українські сили використовували зенітні установки та стрілецьку зброю, щоб збити деякі безпілотники, але все частіше, оскільки росіяни починають атакувати вночі,

Київ також значною мірою покладається на ракети, випущені з бойових літаків і землі. Офіційні особи заявили, що протягом вихідних Україна кілька разів використовувала ракети класу “земля-повітря”, відомі як NASAM, для протидії безпілотникам.

Майкл Кофман, експерт з російської армії в дослідницькому інституті CNA, сказав, що українці використовують “зоопарк різних систем протиповітряної оборони”для боротьби з загрозою, включаючи ракетні системи радянських часів і НАТО, кожна з яких має свій профіль вартості.

Деякі українські зенітні установки, як-от радіолокаційна мобільна гарматна система Гепард 2, є недорогими в порівнянні з іншими радянськими та європейськими системами оборони, які розгортаються. А деякі ракети-перехоплювачі американського виробництва є відносно дорогими.

Попри це, сказав Старосєк, витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в контексті. Збити безпілотник коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію, зазначив він. Також потрібно думати про життя мирних українців.

Україна, на даний час, залежить від своїх союзників, головний серед яких Сполучені Штати, щоб поповнити свої системи протиповітряної оборони та оплатити рахунок, сказав він. Існує небезпека, що ці союзники з часом втомляться від вартості.

“Вартість не має значення, поки Захід продовжує надавати Україні військову допомогу”, — сказав Булег.

Теги: атака БПЛА, іранські дрони, ППО, російсько-українська війна, Україна, БПЛА

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