Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Так, в залежності від епідемічної ситуації регіони України будуть відносити до зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної зони. У кожній з цих зон будуть діяти свої обмеження. Залежно від показників регіони будуть переводити з однієї зони в іншу.
Вимоги для регіонів зеленої зони:
масковий режим в громадських будівлях та транспорті;
перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%.
Вимоги для регіонів жовтої зони:
зберігаються вимоги зеленої зони;
забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім кризових послуг, що надаються.
Вимоги для регіонів помаранчевої зони:
зберігаються вимоги жовтої зони;
забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;
забороняється робота розважальних закладів та ресторанів вночі;
забороняються планові госпіталізації в лікарнях;
забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;
обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік.
Вимоги для регіонів червоної зони:
зберігаються вимоги помаранчевої зони;
забороняється робота громадського транспорту;
забороняється відвідування закладів освіти;
забороняється діяльність кафе та ресторанів.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.