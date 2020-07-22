Уряд вирішив удосконалити адаптивний карантин в Україні, який продовжили до 31 серпня. Так, регіони країни поділять на зони за рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Так, в залежності від епідемічної ситуації регіони України будуть відносити до зеленої, жовтої, помаранчевої і червоної зони. У кожній з цих зон будуть діяти свої обмеження. Залежно від показників регіони будуть переводити з однієї зони в іншу.

Вимоги для регіонів зеленої зони:

масковий режим в громадських будівлях та транспорті;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50%.

Вимоги для регіонів жовтої зони:

зберігаються вимоги зеленої зони;

забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім кризових послуг, що надаються.

Вимоги для регіонів помаранчевої зони:

зберігаються вимоги жовтої зони;

забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;

забороняється робота розважальних закладів та ресторанів вночі;

забороняються планові госпіталізації в лікарнях;

забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік.

Вимоги для регіонів червоної зони:

зберігаються вимоги помаранчевої зони;

забороняється робота громадського транспорту;

забороняється відвідування закладів освіти;

забороняється діяльність кафе та ресторанів.