Про це повідомляється на сайті Парламенту.

Варто відзначити, що ініціатором збору підписів за скликання засідання є “Європейська Солідарність”. Було зібрано понад 150 підписів.

“У зв’язку з вимогою 156 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради дев’ятого скликання: скликати позачергове пленарне засідання ВР на 14:00 7 травня 2020 року”, – йдеться в розпорядженні Разумкова.

На засіданні планується розглянути два питання:

• проєкт закону про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров’я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (№ 3380);

• проєкт закону про внесення змін до закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (щодо визначення розмірів обов’язкового державного страхування працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб) (№ 3376).

Як пояснив лідер “Європейської Солідарності”, п’ятий президент Петро Порошенко, обидва законопроєкти спрямовані на захист медиків. Вони стосуються страхування лікарів у разі захворювання на коронавірус і безкоштовного обов’язкового тестування на COVID-19.

“Законопроєкт про страхування передбачає: якщо лікар захворів, виконуючи свої обов‘язки, то страхова сума складе не менше 200 тисяч гривень. У разі, не дай Боже, смерті лікаря, родина має отримати не менше 1,5 мільйона гривень. Також давно час змінити ситуацію із тестуванням. Україна займає останнє місце у Європі за кількістю протестованих на 100 тисяч населення. Влада звітувала про 2 млн привезених тестів. Що це: злочинна бездіяльність або обдурення людей? Впевнений, що без тестування карантинні заходи набагато менш ефективні”, – зазначив Порошенко.

157 підписів депутатів, що вимагають скликання позачергової сесії Верховної Ради — є! 157 підписів депутатів, що вимагають скликання позачергової сесії Верховної Ради — є! На цьому вкрай важливому засіданні парламент має розглянути питання страхування лікарів у випадку захворювання коронавірусом та безкоштовного обов‘язкового тестування на Covid-19. Сьогодні має відбутися процедура реєстрації, і протягом 72 годин позачергова сесія ВР має бути скликана. Законопроект про страхування передбачає: якщо лікар захворів, виконуючи свої обов‘язки, то страхова сума складе не менше 200 тисяч гривень. У разі, не дай Боже, смерті лікаря, родина має отримати не менше 1,5 мільйона гривень. Також давно час змінити ситуацію із тестуванням. Україна займає останнє місце у Європі за кількістю протестованих на 100 тисяч населення. Влада звітувала про 2 млн привезених тестів. Що це: злочинна бездіяльність або обдурення людей? Впевнений, що без тестування карантинні заходи набагато менш ефективні. Також вимагаємо від уряду кардинального збільшення зарплат лікарям, які працюють із коронавірусними хворими — до 300 %. І будь-які спроби звинуватити у зволіканні виплат місцеве самоврядування або громадських активістів — недоречні. Наша пряма вимога: уже за квітень лікарі мають отримати 300 % зарплати. Очікуємо від уряду також усіх необхідних заходів для захисту суб‘єктів малого та середнього бізнесу і допомоги незахищеним громадянам. На жаль, зараз влада працює над захистом наших медиків набагато менш ефективно, ніж меценати і благодійники. Час об’єднати зусилля, щоб не втрачати більше жодного дня. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 5 травня 2020 р.

Як написав у своєму Telegram-каналі нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко, вперше засідання відбудеться на вимогу опозиції. За його словами, з більш ніж 150 підписів ініціативу підтримали тільки 4 нардепи від “Слуги народу”.