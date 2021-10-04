Про це повідомили на сайті ЕМА.

Комітет агентства дійшов висновку, що додаткову дозу вакцин COVID-19 Comirnaty (BioNTech/Pfizer) і Spikevax (Moderna) можна вводити людям з сильно ослабленою імунною системою 28 дня після отримання другої дози.

Рекомендація грунтується на дослідженнях, які показали, що додаткова доза цих вакцин збільшує здатність виробляти антитіла проти вірусу, що викликає COVID-19, у пацієнтів з ослабленою імунною системою, які пережили трансплантацію органів.

В агентстві наголосили, що прямих доказів того, що здатність виробляти антитіла захищає від COVID-19, немає. Утім там очікують, що додаткова доза підвищить захист принаймні деяких пацієнтів.

Для людей з нормальною імунною системою агентство схвалило введення третьої дози Pfizer щонайменше за пів року після другої.

“Дані для Comirnaty показують підвищення рівня антитіл, коли бустерна доза вводиться приблизно через 6 місяців після другої дози у людей у ​​віці від 18 до 55 років. На підставі цих даних Комітет дійшов висновку, що бустерні дози можна розглядати щонайменше через 6 місяців після другої дози для людей у ​​віці 18 років і старше”, — йдеться в повідомленні.

Відтак регулятор надає органам охорони здоров’я можливість видавати офіційні рекомендації з використання бустерних доз відповідно до описаних вище висновків.

Розгляд можливості введення бустерної дози вакцини Spikevax (Moderna) людям з нормальною імунною системою триває.