Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг”.

Уточнюється, що якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то правлячу партію “Слуга народу” підтримали б своїми голосами 38,1% українців, що на 5% менше, ніж партія набрала на парламентських виборах влітку 2019 року.

У свою чергу партію “Європейська солідарність” підтримали б 15,4% громадян України. Це на 7,3% більше, ніж партія набрала на минулих парламентських виборах.

На третьому місці в електоральних перевагах українців йде “Опозиційна платформа – За життя”, яка, згідно з даними соцопитування, набрала б 14,1% голосів.

При цьому політична партія “Батьківщина” набрала б 9,1%.