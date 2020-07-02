Партія "Слуга народу" втрачає підтримку серед українців: рейтинг цієї політсили впав нижче 30 %.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.

Так, якби парламентські вибори в Україні проводилися найближчої неділі, “Слугу народу” підтримали б 29,3 % респондентів (серед тих, хто має намір голосувати й визначився з вибором).

За партію “Опозиційна платформа – За життя” готові віддати голоси 15,3 % опитаних.

“Європейську Солідарність” мають намір підтримати 13,6 % респондентів.

За “Батьківщину” проголосували б 10,7 %, за партію “Сила і честь” і партію Шарія – по 3,7 %, за Радикальну партію Олега Ляшка – 3,5 %, за “Голос” – 3 %, за ВО “Свобода”- 2,5 %, за “Українську стратегію” Володимира Гройсмана – 2,2 %.

Близько 20 % опитаних не визначилися з партійними уподобаннями.

Відтак, до Верховної Ради могли б пройти 4 партії: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ОПЗЖ і ВО “Батьківщина”.

Згідно з опитуванням групи “Рейтинг”, яке було проведено в травні 2020 року, “Слугу народу” були готові підтримати 34 % серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Таким чином, рейтинг партії з травня впав майже на 5 %.

У січні ж 2020 року “Слугу народу” підтримували 42,2 % серед тих, хто визначився і має намір голосувати.

Згідно з оприлюдненою групою “Рейтинг” інфографікою, рейтинг “СН” зараз знаходиться на найнижчому рівні за весь час існування партії.

Нагадаємо, що на парламентських виборах 2019 року дана політсила отримала підтримку 43,16 % виборців (у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі).

Що стосується ОПЗЖ, то в травні підтримка цієї партії становила 15,1 %, в січні – 13,5 %.

Рейтинг “Європейської Солідарності” в травні склав 14,0 %, в січні – 9,5 %.

Підтримка ВО “Батьківщина” в травні становила 9,2 %, в січні – 8,1 %.

Опитування групи “Рейтинг” від 24-28 червня 2020 року здійснювали серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.