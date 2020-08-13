Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова спільно з центром SOCIS.

Так, респондентам поставили запитання, за яку партію вони б проголосували, якби парламентські вибори проходили вже наступної неділі.

У результаті 25,5 % опитаних висловилися на підтримку “Слуги народу” (мова йде про тих, хто визначився і піде на вибори). Варто відзначити, що згідно з опитуванням Центру Разумкова, оприлюдненим у липні, рейтинг політсили становив 34,1 %. Відтак, рівень підтримки з початку липня знизився на 8,6 %.

Нагадаємо, що на парламентських виборах 2019 року дана політична сила отримала підтримку 43,16 % виборців (у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі).

За “Європейську Солідарність” зараз готові проголосувати 18,1 % опитаних. З початку липня рівень підтримки політсили зріс (тоді її готові були підтримати на виборах 15,1 % респондентів).

За “Опозиційну платформу – За життя” зараз віддали б голоси 18,3 % респондентів (на початок липня було 19,1 %).

ВО “Батьківщина” підтримують 10,4 % опитаних (у липні було 8,4 %).

Також п’ятивідсотковий бар’єр могла б подолати партія “Сила і честь”, яку готові підтримати 6,5 % респондентів (на початку липня було 3,7 %).

Партія “Голос”, яка на парламентських виборах 2019 року пройшла до Верховної Ради, зараз набирає лише 2,2 %.

Ідею проведення дострокових парламентських виборів повністю підтримують 22% опитаних, швидше підтримують – 20,4 %, зовсім не підтримують – 26 %.

Дослідження проводилося в період з 21 по 28 липня 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю “face-to-face” за місцем проживання респондентів. Результати репрезентують доросле населення України в цілому (старше 18 років) без урахування непідконтрольних територій АР Крим, частини Донецької і Луганської областей за такими показниками, як вік, стать, тип поселення (місто/село) і поділ країни на області. Всього опитано 4 тис. респондентів у віці старше 18 років.