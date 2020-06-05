Про це свідчать результати опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS.
Президент
Згідно з даними опитування, наразі Володимир Зеленський залишається політиком з найбільш позитивним ставленням населення. До нього дуже позитивно або позитивно ставляться 41,4% респондентів.
Електоральний рейтинг Зеленського також є найвищим. Якби вибори приводили найближчим часом, за нього б проголосували 30,4% опитаних. У порівнянні з груднем минулого року його електоральний показник знизився майже на 17% (в грудня 2019 він становив 47,2%).
Ключовими конкурентами для нього є Петро Порошенко і Юрій Бойко. Їх рейтинги протягом півроку поступово росли. Так зараз електоральний рейтинг Петра Порошенка — 11,2%. У грудні минулого року він становив 9,2%. Що стосується Юрія Бойка, за півроку він покращив свої показники до 10,7% (в грудні рейтинг був на рівні 8,7%).
На третьому місці — Юлія Тимошенко та Ігор Смешко, електоральні показники яких в травні становили 5,5% і 4,4%
Політичні партії
Серед політичних партій спостерігається аналогічна ситуація. На першому місці залишається партія “Слуга народу”. Її рейтинг становить 25%. Це майже на 20% менше, ніж було в жовтні 2019 року.
На другому та третьому місці — “Опозиційна платформа за життя” (12,0%) і “Європейська солідарність” (11,4%). .
Опитування було проведено 22—29 травня в форматі телефонного опитування (CATI) з використанням планшетів. У ньому взяли участь 2 тисячі дорослих громадян України (крім мешканців Криму та непідконтрольних територій на Сході України).
- За даними опитування соціологічної групи “Рейтинг”, якби вибори президента України проходили в середині травня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 39,3% громадян.
- У квітні 2020 році до Президента Володимиру Зеленському позитивно ставляться 44% тих (в березні — 46%), хто знає політика.