За півроку електоральний показник Володимира Зеленського знизився на 17%, рейтинг партії "Слуга народу" впав на 20%. А показники Петра Порошенка і Юрія Бойка — зросли.

Про це свідчать результати опитування Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS.

Президент

Згідно з даними опитування, наразі Володимир Зеленський залишається політиком з найбільш позитивним ставленням населення. До нього дуже позитивно або позитивно ставляться 41,4% респондентів.

Електоральний рейтинг Зеленського також є найвищим. Якби вибори приводили найближчим часом, за нього б проголосували 30,4% опитаних. У порівнянні з груднем минулого року його електоральний показник знизився майже на 17% (в грудня 2019 він становив 47,2%).

Ключовими конкурентами для нього є Петро Порошенко і Юрій Бойко. Їх рейтинги протягом півроку поступово росли. Так зараз електоральний рейтинг Петра Порошенка — 11,2%. У грудні минулого року він становив 9,2%. Що стосується Юрія Бойка, за півроку він покращив свої показники до 10,7% (в грудні рейтинг був на рівні 8,7%).

На третьому місці — Юлія Тимошенко та Ігор Смешко, електоральні показники яких в травні становили 5,5% і 4,4%

Політичні партії

Серед політичних партій спостерігається аналогічна ситуація. На першому місці залишається партія “Слуга народу”. Її рейтинг становить 25%. Це майже на 20% менше, ніж було в жовтні 2019 року.

На другому та третьому місці — “Опозиційна платформа за життя” (12,0%) і “Європейська солідарність” (11,4%). .

Опитування було проведено 22—29 травня в форматі телефонного опитування (CATI) з використанням планшетів. У ньому взяли участь 2 тисячі дорослих громадян України (крім мешканців Криму та непідконтрольних територій на Сході України).