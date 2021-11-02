Політичні рейтинги партії "Слуга народу" та партії "Європейська Солідарність" майже зрівнялися - різниця в межах похибки.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні Центру Разумкова.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала би партія “Слуга народу” – за неї готові віддати свій голос 15% опитаних. За партію “Європейська солідарність” готові проголосувати 12,4% усіх респондентів.

Дослідження проведене з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Опитали 1200 респондентів віком від 18 років.

За партію “Опозиційна платформа — За життя” проголосували б 7,5% респондентів, за ВО “Батьківщина” — 7,2%, за партію Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована як експеримент) — 5,5%, за партію “Українська стратегія Гройсмана” — 4,6%, за партію “Сила і честь” 3,6%, партію “Наші” — 3,1%.

За Радикальну партію Олега Ляшка віддали б свої голоси 2,1%, за кожну з інших політичних сил — менш як 2% виборців.

Крім того, респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія “Європейська Солідарність” – так думають 24,6% опитаних.

20,9% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію “Опозиційна платформа — За життя”, 12,3% — ВО “Батьківщина”.