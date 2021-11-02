Про це йдеться у соціологічному дослідженні Центру Разумкова.
Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала би партія “Слуга народу” – за неї готові віддати свій голос 15% опитаних. За партію “Європейська солідарність” готові проголосувати 12,4% усіх респондентів.
Дослідження проведене з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Опитали 1200 респондентів віком від 18 років.
За партію “Опозиційна платформа — За життя” проголосували б 7,5% респондентів, за ВО “Батьківщина” — 7,2%, за партію Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована як експеримент) — 5,5%, за партію “Українська стратегія Гройсмана” — 4,6%, за партію “Сила і честь” 3,6%, партію “Наші” — 3,1%.
За Радикальну партію Олега Ляшка віддали б свої голоси 2,1%, за кожну з інших політичних сил — менш як 2% виборців.
Крім того, респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія “Європейська Солідарність” – так думають 24,6% опитаних.
20,9% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію “Опозиційна платформа — За життя”, 12,3% — ВО “Батьківщина”.
- Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків.
- 26 жовтня повідомлялося, що електоральна підтримка чинного президента України Володимира Зеленського та найбільшої партії у Верховній Раді “Слуга народу” продовжує падати.