Про це розповіла головна лікарка Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко в інтерв’ю LB.ua.
Лікар-інфекціоніст пояснила, що неефективність плаквенілу було доведено не тільки в Україні, але і в світі.
“Світовий досвід показує, що ці препарати або неефективні, або дають настільки незначний ефект, що складно сказати, що це ефект саме від лікування. Але те, що ці препарати – причина серйозних ускладнень – це однозначно”, – заявила Антоненко.
Саме в Олександрівській лікарні плаквеніл, згідно з протоколом, застосовували вибірково, після того, як робили контрольні кардіограми і ЕКГ.
“Але, повторюся, ми не побачили ефективності плаквенілу”, – зазначила вона.
Лікар-інфекціоніст додала, що його використання – це клінічне дослідження, оскільки, по суті, препарат не має показів про застосування при коронавірусі.
- Як повідомлялося раніше, для симптоматичного лікування хворих з тяжкою і вкрай важкою формами захворювання COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує препарати “Плаквеніл”, “Актемра” і “Калетра”. Лікар-інфекціоніст і головлікар Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко розповіла про побічну дію цих препаратів.
- У Франції повідомили, що стан 43 пацієнтів, яких лікували гідроксихлорохіном від коронавірусу COVID-19, значно погіршився. Так, цей препарат потенційно збільшує ризики, зокрема серцево-судинних ускладнень, у пацієнтів з COVID-19.