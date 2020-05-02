Препарат плаквеніл, який рекомендується протоколом Міністерства охорони здоров'я при лікуванні від коронавірусної інфекції COVID-19, насправді в багатьох випадках став причиною серйозних ускладнень.

Про це розповіла головна лікарка Олександрівської лікарні (Київ) Людмила Антоненко в інтерв’ю LB.ua.

Лікар-інфекціоніст пояснила, що неефективність плаквенілу було доведено не тільки в Україні, але і в світі.

“Світовий досвід показує, що ці препарати або неефективні, або дають настільки незначний ефект, що складно сказати, що це ефект саме від лікування. Але те, що ці препарати – причина серйозних ускладнень – це однозначно”, – заявила Антоненко.

Саме в Олександрівській лікарні плаквеніл, згідно з протоколом, застосовували вибірково, після того, як робили контрольні кардіограми і ЕКГ.

“Але, повторюся, ми не побачили ефективності плаквенілу”, – зазначила вона.

Лікар-інфекціоніст додала, що його використання – це клінічне дослідження, оскільки, по суті, препарат не має показів про застосування при коронавірусі.