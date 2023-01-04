У багатьох країнах Європи температура у січні досягла рекордно високого рівня, відтак національні рекорди зафіксували у восьми країнах, а регіональні — ще в трьох.

Про це повідомляє BBC.

Відтак, у Варшаві, Польща, у неділю було 18,9 градуса за Цельсієм (66F), тоді як у Більбао, Іспанія, було 25,1 градуса за Цельсієм – більше ніж на 10 градусів вище середнього.

У виданні зазначили, що м’яка європейська погода приходить у той час, коли Північна Америка стикається з сильними штормами, через кілька днів після смертоносного зимового похолодання, яке забрало життя понад 60 осіб.

Сильний сніг і льодяний дощ прогнозуються в частині північного Середнього Заходу, тоді як сильні грози та торнадо очікуються в Техасі, Оклахомі, Арканзасі та Луїзіані.

Водночас на європейському боці Атлантики на початку року у багатьох місцях погода була досить приємною й теплою. Відтак, у Нідерландах, Ліхтенштейні, Литві, Латвії, Чехії, Польщі та Данії були побиті національні рекорди. Рекорди станцій також побито у Німеччині, Франції та Україні.

За даними BBC, температура, зафіксована у Варшаві 1 січня, була на 4°C вищою за попередній рекорд цього місяця. В Іспанії новорічні температури в Більбао були еквівалентними середнім показникам липня, а в деяких частинах Каталонії, включно з Барселоною, діють обмеження на використання води.

У Швейцарії температура досягла 20 градусів, і тепла погода вплинула на гірськолижні курорти в Альпах, які відчувають дефіцит снігу. Однак у Європі ще не всюди тепло – у деяких частинах Скандинавії прогнозують зниження температури та сніг.

За кілька днів до цього Великобританія, Ірландія, Франція та Іспанія оголосили 2022 рік найспекотнішим за всю історію спостережень. У Великобританії щомісяця, крім грудня, було спекотніше за середню норму. У грудні на значній частині країни випав сніг, хоча зараз умови м’якші та вологіші.

Загалом хвилі тепла стали частішими, інтенсивнішими та тривають довше через кліматичні зміни, спричинені діями людини. Однак такі зимові явища не впливають на людину так само як літня спека, що може призвести до великої кількості смертей.

У виданні наголосили, що з початку індустріальної ери світ уже потеплішав приблизно на 1,1°C, і температури продовжуватимуть зростати, якщо уряди в усьому світі різко не скоротять викиди.

Варто зазначити, що 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°С. Це на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що “відповідає погоді середини квітня”. У такий спосіб, максимальна температура у столиці піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7°С.