У парку "Наталка", що на березі Дніпра в Оболонському районі Києва, на початку цього року через рекордну температуру розцвіла сакура.

Про це повідомляють #Букви.

Зазвичай цвітіння сакури триває близько двох тижнів та припадає на кінець квітня – початок травня.

Нагадаємо, що 1 січня 2023 року в Києві – вперше за 143 роки спостережень – середньодобова температура повітря склала +10,3°С. Це на 4,4°С вище за рекордне значення температури для цього дня 2021 року.

Кліматичну ж норму перевищено на 13,8°С, що “відповідає погоді середини квітня”. Попередній абсолютний максимум температури січня зафіксували ще в 1991 році.