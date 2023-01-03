Про це повідомляють #Букви.
Зазвичай цвітіння сакури триває близько двох тижнів та припадає на кінець квітня – початок травня.
Нагадаємо, що 1 січня 2023 року в Києві – вперше за 143 роки спостережень – середньодобова температура повітря склала +10,3°С. Це на 4,4°С вище за рекордне значення температури для цього дня 2021 року.
Кліматичну ж норму перевищено на 13,8°С, що “відповідає погоді середини квітня”. Попередній абсолютний максимум температури січня зафіксували ще в 1991 році.
- За даними синоптиків у вівторок, 3 січня, в Україні очікується суха та не по-зимовому тепла погода.
- Врятувати льодовики у двох третинах найкрасивіших парків і заповідниках планети вдасться лише за умови обмеження глобального потепління на 1,5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня. У третині з них льодовики зникнуть до 2050 року, незалежно від того, сповільниться глобальне потепління чи ні.