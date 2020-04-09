Звичайні респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, особливо тим, хто має бороду.

Про це поінформували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Згідно з повідомленням, медикам при догляді за пацієнтами з COVID-19 рекомендується використовувати респіратори класу захисту не нижче FFP2, оскільки вони (як і респіратори класом вище) забезпечують максимальний захист від твердих і рідких дрібнодисперсних аерозолів.

Респіратор має бути виготовлений із нетканого фільтрувального матеріалу.

У той же час населенню не рекомендується носити респіратори FFP2/FFP3 для захисту від респіраторних захворювань, зокрема коронавірусу COVID-19. Відзначається, що такі респіратори призначені для медичних працівників, котрі надають допомогу пацієнтам із інфекційними хворобами (такими як COVID-19, туберкульоз, кір, вітряна віспа та іншими).

“Пам’ятайте, респіратори не забезпечують надійного захисту неголеним людям, а надто тим, хто має бороду (очевидно, через нещільне прилягання до обличчя, – ред.)”, – наголошується в повідомленні.

У Центрі також нагадали, як правильно надягати респіратор:

• довге волосся треба зібрати в хвіст, чоловікам – поголитися;

• якщо носите окуляри, їх слід зняти перед одяганням респіратора;

• руки слід обробити;

• заведіть гумки на передню частину респіратора і просуньте долоню під ними;

• прикладіть чашу респіратора до обличчя, верхню гумку перекиньте на потилицю, нижню – за вуха;

• розправте респіратор на обличчі;

• перевірте, щоб гумки респіратора не перетиналися – для цього достатньо подивитися на себе в дзеркало.

Після кожного надягання треба робити так званий тест долоні.

“Тримайте руки перед респіратором і зробіть різкий вдих (для респіраторів із клапаном) або видих (для респіраторів без клапану). Якщо відчули, що повітря проходить між респіратором та шкірою, треба поправити респіратор на обличчі”, – йдеться в повідомленні.

Слід замінити респіратор, як тільки він став вологим.