Центр громадського здоров'я МОЗ України пояснив українцям, як правильно використовувати медичні маски і рукавички.

Інструкція опублікована на Facebook-сторінці ЦГЗ.

Відзначається, що неправильне використання медичних масок знижує їхню ефективність.

“Маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб із дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується”, – сказано в повідомленні.

Як надягати маску:

• закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс і рот;

• маску слід змінювати, як тільки вона стала вологою;

• маску слід змінювати кожні чотири години.

Також наведено низку заборон, що стосуються медичних масок:

• не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;

• не можна використовувати маску повторно.

• не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні – зніміть за гумки, згорніть і викиньте у смітник.

Коли потрібно застосовувати рукавички:

• коли є передбачуваний безпосередній контакт із кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками і потенційно інфікованими матеріалами;

• коли є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;

• під час роботи з потенційно забрудненим устаткуванням і поверхнями, що використовуються при догляді за хворими.

Як знімати рукавичку:

• потрібно зачепити її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці і обережно зняти;

• слід тримати зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

• потрібно просунути пальці руки без рукавички на зап’ясті під рукавичку, що залишилася одягненою, і зняти її, загорнувши над першою рукавичкою.

Рукавички заборонено мити або обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно.

“Мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури рукавичок. Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту”, – уточнили в ЦГЗ.