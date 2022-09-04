Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.

Час приготування: 1 год

Порцій: 10 осіб

Інгредієнти:  

  • Масло 200 грамів
  • Яйця 3 шт
  • Цукор 200 грамів
  • Йогурт натуральний або жирний кефір  250 мл
  • Сметана 100 грамів
  • Сода 1 чайна ложка
  • Мука 500 грамів
  • Розпушувач 0.5 чайної ложки
  • Ванільний цукор 1 пакетик
  • Фрукти будь-які  0,5 кг (персики, абрикоси, яблука, сливи, банан)
  • Мигдалеві пелюстки для оздоблення (не обов’язково)

Приготування

М’яке масло, яйця, цукор, сметану, ванілін добре збити міксером.

Додати муку з розпушувачем, соду погашену в йогурті і перемішати за допомогою міксера. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани.

Вилити  на застелене пергаментом деко і розрівняти. Зверху викладіть фрукти. 

Можете, якщо є бажання, притрусити мигдалевими пелюстками. 

Випікайте в духовій шафі при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.

Поради:

Всі продукти  краще використовувати кімнатної температури, а йогурт або кефір — взагалі, теплий, тоді краще «працює» сода. 

Фрукти використовуйте не дуже водянисті.

Пиріг має найкращий смак одразу після вистигання.