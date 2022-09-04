Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.
Час приготування: 1 год
Порцій: 10 осіб
Інгредієнти:
- Масло 200 грамів
- Яйця 3 шт
- Цукор 200 грамів
- Йогурт натуральний або жирний кефір 250 мл
- Сметана 100 грамів
- Сода 1 чайна ложка
- Мука 500 грамів
- Розпушувач 0.5 чайної ложки
- Ванільний цукор 1 пакетик
- Фрукти будь-які 0,5 кг (персики, абрикоси, яблука, сливи, банан)
- Мигдалеві пелюстки для оздоблення (не обов’язково)
Приготування
М’яке масло, яйця, цукор, сметану, ванілін добре збити міксером.
Додати муку з розпушувачем, соду погашену в йогурті і перемішати за допомогою міксера. Тісто повинно мати консистенцію густої сметани.
Вилити на застелене пергаментом деко і розрівняти. Зверху викладіть фрукти.
Можете, якщо є бажання, притрусити мигдалевими пелюстками.
Випікайте в духовій шафі при температурі 180 градусів до золотистої скоринки.
Поради:
Всі продукти краще використовувати кімнатної температури, а йогурт або кефір — взагалі, теплий, тоді краще «працює» сода.
Фрукти використовуйте не дуже водянисті.
Пиріг має найкращий смак одразу після вистигання.
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