Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.
Інгредієнти:
Для коржа:
- Броколі 400 грамів;
- Яйця 4 шт;
- Сіль, перець.
Для начинки:
- Вершковий сир 250 грамів;
- Сметана 1 столова ложка;
- Часник 3-4 зубчики;
- В‘ялені помідори 5-6 штук (не обов‘язково);
- Зелень;
- Сіль, перець.
Приготування
1. Броколі помити, розібрати на суцвіття, ніжку теж порізати на рівні частини та покласти у підсолений окріп. Проварити 3 хвилини після закипання, а потім ще додати й суцвіття. Варити до легкої хрусткості (важливо не переварити!), після відкинути на друшляк, відразу покласти у крижану воду на 3-5 хв і злити.
2. Повністю охолоджену відварену броколі перемолоти в блендері разам з жовтками, сіллю та меленим перцем.
3. Окремо міксером збити білки з дрібкою солі до стійкої піни.
4. Акуратно з‘єднайте дві маси, поступово додаючи білки.
5. На застелене пергаментом прямокутне деко викладіть білково-овочеву масу та акуратно розрівняйте.
6. Випікати в духовій шафі 20 хвилин при температурі. Після повністю охолодити.
7. Готуємо крем: вершковий сир, сіль, перець, натертий часник, сметана, подрібнені в’ялені томати та зелень змішуємо виделкою
8. Охолоджений корж акуратно перевертаємо на харчову плівку, знімаємо пергамент і змащуємо рівномірно кремом.
9. Обережно згортаємо рулет без додаткових зусиль та відправляємо у холодильник на 2-3 години, після чого рулет повністю готовий до вживання.
Смачного!
- Літо – пора овочів та фруктів! Час, коли необхідно збагатити організм корисними вітамінами.Якщо обожнюєте овочі і набридли повсякденні страви, то обов‘язково приготуйте цей свіженький та легкий рецепт, який буде гарним доповненням до м‘яса чи риби або окремою стравою, наприклад, для вегетаріанців.