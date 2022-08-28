Чудова гостренька закуска, яка новою хвилею увірветься і на святковий стіл, і у повсякденний раціон, особливо, для любителів броколі. До того ж це не тільки смачно, а ще й корисно!

Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.

Інгредієнти:

Для коржа:

Броколі 400 грамів;

Яйця 4 шт;

Сіль, перець.

Для начинки:

Вершковий сир 250 грамів;

Сметана 1 столова ложка;

Часник 3-4 зубчики;

В‘ялені помідори 5-6 штук (не обов‘язково);

Зелень;

Сіль, перець.

Приготування

1. Броколі помити, розібрати на суцвіття, ніжку теж порізати на рівні частини та покласти у підсолений окріп. Проварити 3 хвилини після закипання, а потім ще додати й суцвіття. Варити до легкої хрусткості (важливо не переварити!), після відкинути на друшляк, відразу покласти у крижану воду на 3-5 хв і злити.

2. Повністю охолоджену відварену броколі перемолоти в блендері разам з жовтками, сіллю та меленим перцем.

3. Окремо міксером збити білки з дрібкою солі до стійкої піни.

4. Акуратно з‘єднайте дві маси, поступово додаючи білки.

5. На застелене пергаментом прямокутне деко викладіть білково-овочеву масу та акуратно розрівняйте.

6. Випікати в духовій шафі 20 хвилин при температурі. Після повністю охолодити.

7. Готуємо крем: вершковий сир, сіль, перець, натертий часник, сметана, подрібнені в’ялені томати та зелень змішуємо виделкою

8. Охолоджений корж акуратно перевертаємо на харчову плівку, знімаємо пергамент і змащуємо рівномірно кремом.

9. Обережно згортаємо рулет без додаткових зусиль та відправляємо у холодильник на 2-3 години, після чого рулет повністю готовий до вживання.

Смачного!