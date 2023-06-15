Рецидивісту, який спільно з російськими загарбниками грабував односельців під час тимчасової окупації Харківської області, суд призначив 10 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

Доказова база, зібрана Службою безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного пособника російських окупантів, який співпрацював з ворогом у Харківській області.

Зловмисником виявився 62-річний мешканець селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини. На період тимчасової окупації населеного пункту він погодився стати помічником російського коменданта і допомагав росіянам мародерити будівлі місцевих жителів.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року, під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Чугуївського району. За матеріалами української спецслужби, суд призначив зловмиснику 10 років ув’язнення.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для “розквартирування” загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів.

Також орієнтував окупантів на місцевості і “наводив” їх на помешкання односельців для пограбування. Відтак росіяни разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі спротиву – погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою “на місці” або ув’язненням до місцевої російської катівні. Окупанти дозволили фігуранту забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).