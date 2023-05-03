Міністр оборони України Олексій Резніков показав, як на завданні працює робот-собака, якого використовують для розмінування

Відповідне відео голова Міноборони опублікував у Facebook.

За його словами, робота використовують для гуманітарних місій, а також для розмінування територій.

“Важливими є не тільки бойові завдання. Рятувальні операції, гуманітарне розмінування — це все вбереже життя українців”, — додав Олексій Резніков.

Зокрема, робот навчився вдавати поведінку справжніх собак. До прикладу, на відеоролику він присідає на передні та задні “лапи”, доки Резніков сидить навпроти та говориться йому слово “паляниця”.

Міністр назвав робота “грайливим”.

Він зазначив, що країнці “дійсно просунулися” у напрямку передових розробок, безпілотних технологій та автоматизованій системі керування. На його думку, нині сучасні креативні рішення “народжуються і в гаражах”, як колись починали “бізнес-гіганти” розробники Стів Джобс, Стів Возняк та Білл Гейтс.