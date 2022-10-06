Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Харківській області.
Фахівці щодня обстежують десятки гектарів забрудненої території, першочергово: об’єкти критичної інфраструктури, електричні та газові мережі з метою подальшого їх відновлення.
У розмінувальних роботах саперам допомагатиме спеціальний робот, якого передали напередодні з Вінницького гарнізону ДСНС. Це роботизований комплекс для проведення розвідки та дистанційного розмінування “Superdroid Robots “Мастиф”, який було презентовано саперам за підтримки Злученого Американського Українського Допомогового Комітету. Рятувальники дали йому жартівливе ім’я “Бобер”.
Піротехніки, які працюють у складі зведеного загону ДСНС на Балаклійщині, продемонстрували можливості даного робота, який допомагатиме розміновувати небезпечні ділянки, заміновані ворогом. Спочатку сапери за допомогою дронів виявляють розтяжки, протитанкові та протипіхотні міни, а потім, використовуючи робота, будуть їх знищувати.
За підтримку у придбанні роботизованого комплексу, сапери подякували Злученому Американському Українському Допомоговому Комітету, в особі директора Нестора Зарічного та секретаря Мотрі Вотерс.
“За оперативну доставку зі Сполучених Штатів Америки, директору “Нова пошта Глобал” Юрію Бенетівському. Окрема подяка координатору проєкту Олександру Кравченку, а також всім українцям у Сполучених Штатах Америки, які долучились до збору коштів на даний роботизований комплекс”, – зазначили у пресслужбі.
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