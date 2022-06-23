Про це повідомляє Foreign Policy.
HALO Trust, підприємство з розмінування з декількома урядовими контрактами США на роботу в Україні, використовуватиме собаку-робота Spot, виготовлену Boston Dynamics, для усунення мінометних снарядів і касетних боєприпасів у раніше контрольованих Росією районах поблизу Києва.
В організації планують зменшити ризик для життя людей шляхом замінення голови робота на роботизовану руку. У такий спосіб, один Spot зможе перетягувати від 50 до 100 не розірваних боєприпасів.
Хоча саперів можна навчити за шість тижнів, багато українських співробітників застрягли в окупованих Росією районах, інші знаходяться на військовій службі, зокрема в Маріуполі та на Донбасі. Це надає перевагу роботизованій допомозі.
“Загалом, Spot є ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки, і робот часто використовується для перевірки потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані”, – сказав Ніколас Ноель, директор з маркетингу та комунікацій компанії.
- Нагадаємо, що в Україні потрібно розмінувати близько 270 тисяч квадратних кілометрів території, з врахуванням тимчасово окупованих регіонів.
- Піротехнічні підрозділи МВС розмінували 2 мільйони гектарів території України. Проте унаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну ще 30 мільйонів гектарів потребує розмінування.
- У Київській області ДСНС продемонструвала журналістам виконання робіт з гуманітарного розмінування на водних об’єктах задля запобігання випадків травмування та загибелі людей від наслідків бойових дій на території області.
- Російські окупаційні війська можуть відправити полонених українців на мінні поля Маріуполя. Окупанти мають намір у такий спосіб “розмінувати” місто.
- У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі декілька саперів із РФ підірвались на міні, при розмінуванні заводу “Азовсталь”.