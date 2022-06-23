Армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні.

Про це повідомляє Foreign Policy.

HALO Trust, підприємство з розмінування з декількома урядовими контрактами США на роботу в Україні, використовуватиме собаку-робота Spot, виготовлену Boston Dynamics, для усунення мінометних снарядів і касетних боєприпасів у раніше контрольованих Росією районах поблизу Києва.

В організації планують зменшити ризик для життя людей шляхом замінення голови робота на роботизовану руку. У такий спосіб, один Spot зможе перетягувати від 50 до 100 не розірваних боєприпасів.

Хоча саперів можна навчити за шість тижнів, багато українських співробітників застрягли в окупованих Росією районах, інші знаходяться на військовій службі, зокрема в Маріуполі та на Донбасі. Це надає перевагу роботизованій допомозі.