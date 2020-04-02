Про це повідомляє заступник міністра Єгор Божок на своїй сторінці в Twitter.

ООН, президент США Дональд Трамп, Державний департамент повинні знати, що вже більше тижня Росія блокує транзит гуманітарного вантажу медичного призначення для України, пише він.

За словами дипломата, така поведінка є істинним обличчям Путіна і кремлівського режиму.

  • В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
  • У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.