У Міністерстві закордонних справ заявили, що Росія блокує транзит в Україну гуманітарних засобів для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє заступник міністра Єгор Божок на своїй сторінці в Twitter.

“ООН, президент США Дональд Трамп, Державний департамент повинні знати, що вже більше тижня Росія блокує транзит гуманітарного вантажу медичного призначення для України“, – пише він.

За словами дипломата, така поведінка є “істинним обличчям Путіна і кремлівського режиму“.