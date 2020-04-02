Про це повідомляє заступник міністра Єгор Божок на своїй сторінці в Twitter.
“ООН, президент США Дональд Трамп, Державний департамент повинні знати, що вже більше тижня Росія блокує транзит гуманітарного вантажу медичного призначення для України“, – пише він.
За словами дипломата, така поведінка є “істинним обличчям Путіна і кремлівського режиму“.
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