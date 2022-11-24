Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що російське військове командування може посилити найважливіші ділянки фронту підрозділами повітряно-десантних сил, які вивели під час відступу на Херсонському напрямку.
Протягом останніх двох тижнів Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних сил на Донецький та Луганський напрямки. Крім того, деякі підрозділи ВДВ могли посилити мобілізованими резервістами.
Серед можливих оперативних завдань цих підрозділів — підтримка оборони району Кремінна-Сватове в Луганській області або посилення наступальних операцій на Бахмут Донецької області.
- Найближчими тижнями посиляться російські наступальні операції в Донецькій області, оскільки разом із силами, виведеними із Херсонщини, прибудуть нові мобілізовані російські військовослужбовці.
- Російські окупанти продовжують насильно вивозити мешканців окупованої території, називаючи це “евакуацією”. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів приватного сектору загинули двоє осіб, які відмовилися виїжджати – є загиблі та травмовані.