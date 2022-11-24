Британські розвідники припустили, що Росія може передислокувати своїх десантників з Херсонської області на важливі ділянки фронту.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що російське військове командування може посилити найважливіші ділянки фронту підрозділами повітряно-десантних сил, які вивели під час відступу на Херсонському напрямку.

Протягом останніх двох тижнів Росія, ймовірно, передислокувала основні підрозділи повітряно-десантних сил на Донецький та Луганський напрямки. Крім того, деякі підрозділи ВДВ могли посилити мобілізованими резервістами.

Серед можливих оперативних завдань цих підрозділів — підтримка оборони району Кремінна-Сватове в Луганській області або посилення наступальних операцій на Бахмут Донецької області.