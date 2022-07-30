Зараз по всій Росії активно формують добровольчі батальйони для участі у війні в Україні, приєднуючись до так званої "спеціальної військової операції", оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Від Мурманська за Полярним колом до Пермі на Уралі та Приморського краю на російському Далекому Сході прокотився заклик вступати у лави збройних сил РФ, навіть без досвіду, апелюючи до патріотизму та грошової винагороди.

Про це повідомляє CNN.

Загалом, за оцінками аналітиків, понад 30 000 добровольців можуть бути мобілізовані, щоби поповнити російські ряди, виснажені за п’ять місяців боїв.

Минулого тижня Річард Мур, керівник MI6, секретної розвідувальної служби Великої Британії, сказав CNN, що “протягом наступних кількох тижнів росіянам буде все важче постачати робочу силу та матеріали” для війни проти України.

Зазначається, що ці батальйони є одним зі способів збільшити чисельність російської армії без такого різкого кроку, як загальна мобілізація. Вони також зосереджені на бідніших і ізольованіших регіонах, завдяки спокусі швидких грошей.

Катерина Степаненко, дослідник Росії в Інституті вивчення війни у ​​Вашингтоні, сказала, що деякі батальйони братимуть участь виключно в бойовій підтримці та її операціях, тоді як інші посилюватимуть вже наявні військові частини або сформувати бойові батальйони. Проте вона зауважила, що короткострокове навчання навряд чи перетворить добровольців без досвіду на ефективних солдатів.

Водночас повідомляється, що Кремль наказав усім 85 суб’єктам Російської Федерації (регіони РФ та окуповані Крим і Севастополь) набрати добровольчі батальйони, щоб уникнути оголошення часткової або повної мобілізації в Росії.

У контрактах добровольців, як правило, обіцяють значно вищі зарплати, ніж середні в російських регіонах. Наприклад, батальйони, що формуються в Пермі та Кіровській області на заході Росії, пропонують дохід від 300 тисяч рублів на місяць (близько 5 тисяч доларів), а в Башкортостані мінімум становить 280 тисяч рублів. У соціальних мережах Башкортостану поширюються такі оголошення: “За літо можна легко заробити близько мільйона рублів!”

Втім, якби всі російські регіони сформували по одному батальйону, вартість була б чималою. За оцінками Катерини Степаненко, підрозділ із 400 осіб коштував би 1,2 мільйона доларів на місяць у вигляді зарплати, що, за її словами, є дорогим, враховуючи, що програма не створюватиме елітних підрозділів.