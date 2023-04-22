РФ намагається виправдати війну проти України, порівнюючи її з Другою світовою – британська розвідка

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.
18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічних маршів пам’яті “Безсмертного полку” про Велику Вітчизняну війну з “міркувань безпеки”
Водночас, впевнені фахівці, насправді марш скасували оскільки у Кремлі стурбовані тим, що на таких заходах почнуть висвітлювати масштаби втрат РФ у війні проти України.
У розвідці додали, що це сталося після того, як очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є “нацисти”, суперечивши виправданню війни Росією.
Водночас російська влада продовжує спроби об’єднати громадян навколо поляризаційних міфів про 1940-ті роки.
Зокрема 12 квітня 2023 року російське державне інформаційне агентство РИА Новости повідомило про “унікальні” документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 000 громадян Польщі під час Катинської різанини 1940 року.
“Насправді відповідальним був орган-попередник ФСБ – НКВД. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році”, – резюмували фахівці.
- У російській столиці вирішили цьогоріч відмовитись від традиційного параду на 1 травня. Причина – “високий рівень терористичної небезпеки”.