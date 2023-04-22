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РФ намагається виправдати війну проти України, порівнюючи її з Другою світовою – британська розвідка

У розвідці Великої Британії зауважили, що Росія намагається зберегти послідовність в основному наративі, який вона використовує для виправдання війни проти України, а саме, що вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни.

Субота, 22 квітня 2023, 10:33
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Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

18 квітня 2023 року російські державні ЗМІ оголосили про скасування цьогорічних маршів пам’яті “Безсмертного полку” про Велику Вітчизняну війну з “міркувань безпеки”

Водночас, впевнені фахівці, насправді марш скасували оскільки у Кремлі стурбовані тим, що на таких заходах почнуть висвітлювати масштаби втрат РФ у війні проти України.

У розвідці додали, що це сталося після того, як очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин публічно засумнівався, чи насправді в Україні є “нацисти”, суперечивши виправданню війни Росією.

Водночас російська влада продовжує спроби об’єднати громадян навколо поляризаційних міфів про 1940-ті роки.

Зокрема 12 квітня 2023 року російське державне інформаційне агентство РИА Новости повідомило про “унікальні” документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 000 громадян Польщі під час Катинської різанини 1940 року.

“Насправді відповідальним був орган-попередник ФСБ – НКВД. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за замовлення вбивств у 2010 році”, – резюмували фахівці.

Теги: британська розідка, Війна в Україні, Друга світова війна, розвідка Великої Британії, розвідка, російсько-українська війна

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