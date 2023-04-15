У російській столиці вирішили цьогоріч відмовитись від традиційного параду на 1 травня. Причина - "високий рівень терористичної небезпеки".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

За словами заступника голови Федерації незалежних профспілок РФ Олександра Шершунова, у Москві “не буде ходи та мітингів”. Планується лише урочисте засідання за участі профспілкового активу, керівників та представників соціальних партнерів.

Він додав, що основні форми проведення 1 травня – це зустрічі у трудових колективах, зустрічі керівників регіонів із профактивом, а також засідання тристоронніх комісій.

“Через те, що зараз рівень терористичної небезпеки вищий, навіть у тих регіонах, які далекі від місць “спеціальної військової операції””, – сказав він.

Шершунов додав, що окрім цього причиною скасування параду є те, що “першотравень потрібно святкувати в інших формах”.

Варто зауважити, що раніше від святкувань 9 травня відмовились у російських Бєлгороді та Курську.

Зокрема губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.

Своєю чергою губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.

Окрім цього, святкові заходи 1 та 9 травня скасували також в тимчасово окупованому Криму.