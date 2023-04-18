У Росії скасували щорічну традиційну ходу «Безсмертний полк»

У 2023 році традиційної ходи "Безсмертний полк" у Росії не буде.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на заяву співголови центрального штабу ООД “Бессмертный полк России” та депутатки Держдуми РФ Олени Цунаєвої.

За її словами, цьогоріч традиційної очної ходи “Безсмертний полк” у Росії не буде. Натомість всі бажаючі можуть розмістити фото своїх родичів-ветеранів у соціальних мережах, на одязі, автомобілі чи спеціальному сайті.

Щодо ходи в інших країнах, то поки що теж невідомо, чи вона відбудеться. Як наголосила Цунаєва, це стане відомо “ближче до 9 травня”, адже на даний час організатори ходи подають заявки на її проведення.

Вона додала, що, попри скасування ходи, будуть традиційно задіяні зокрема й онлайн-формати святкування Дня перемоги. Інформацію щодо проведення акцій за межами РФ можна буде отримати на офіційних ресурсах.

Також у пропагандистському виданні наголосили, що на сайті “Безсмертний полк” також можна буде додати фото загиблих у так званій “спеціальній військовій операції” в Україні.

Варто зауважити, що раніше від святкувань 9 травня відмовились у російських Бєлгороді та Курську.

Зокрема губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив, що цьогоріч у регіоні не проводитимуть парад на честь 9 травня, аби “не провокувати” українців.

Своєю чергою, губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що у Курську з міркувань безпеки скасовано військовий парад на “День перемоги” 9 травня. Він уточнив, що це пов’язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити “антитерористичні заходи”.

Окрім цього, святкові заходи 1 та 9 травня скасували також у тимчасово окупованому Криму.