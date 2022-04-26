Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Розвідники встановили, що склад російської армії найближчим часом можуть поповнити слухачі Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), які проходять стажування на території Лівії. Адже наразі командування академії вживає певних заходів, аби повернути курсантів до РФ та залучити їх у війну.
Також Росія шукає військових, які мали бойовий досвід у Сирії та Чечні. В основному їх мобілізують у Краснодарському краї, Пермському краї, Республіці Дагестан, Інгушетії та Калмикії. Процес відбувається у “супроводі” пропаганди та обіцянок, що мобілізовані зможуть покращити свій матеріальний стан “трофеями”.
Крім того, РФ зменшує склад російського угруповання на території Сирійської арабської республіки, аби “перекинути” частину на території України. Так, останніми днями були проведені організаційно-штатні зміни у тактичному угрупованні “Алеппо” – скоротили 200 посад.
- Нагадаємо, Росія звинуватила НАТО в участі в російсько-українській війні, заявивши, що це створює серйозний ризик ядерної війни. Щодо ймовірності ядерної війни висловились також у МЗС Китаю.
- Російські солдати під час окупації населених пунктів Київщини активно вивозили звідти людей, аби потім обмінювати їх на своїх військовополонених. Загальна кількість викрадених українців сягнула близько 200 осіб.