Керівництво держави-терориста РФ активно намагається завербувати лівійських курсантів та учасників бойових дій у Сирії та Чечні для війни проти України. Для цього потенційних солдатів вмотивовують обіцянками "трофеїв".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники встановили, що склад російської армії найближчим часом можуть поповнити слухачі Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), які проходять стажування на території Лівії. Адже наразі командування академії вживає певних заходів, аби повернути курсантів до РФ та залучити їх у війну.

Також Росія шукає військових, які мали бойовий досвід у Сирії та Чечні. В основному їх мобілізують у Краснодарському краї, Пермському краї, Республіці Дагестан, Інгушетії та Калмикії. Процес відбувається у “супроводі” пропаганди та обіцянок, що мобілізовані зможуть покращити свій матеріальний стан “трофеями”.

Крім того, РФ зменшує склад російського угруповання на території Сирійської арабської республіки, аби “перекинути” частину на території України. Так, останніми днями були проведені організаційно-штатні зміни у тактичному угрупованні “Алеппо” – скоротили 200 посад.