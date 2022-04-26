Росія звинуватила НАТО в участі у російсько-українській війні, заявивши, що це створює серйозний ризик ядерної війни. Щодо ймовірності ядерної війни висловились також у МЗС Китаю.

Про це інформують #Букви.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном. Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні та поновлення дипломатичного поштовху в спустошеній війною Україні, коли держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін здійснили закриту таємну поїздку до Києва.

На ці обіцянки нового озброєння російська сторона, зокрема міністр закордонних справ Сергій Лавров, пригрозила ризиком розв’язання Третьої світової.

Під час помітної ескалації агресивної російської риторики міністра закордонних справ Сергія Лаврова запитали на державному телебаченні про перспективи Третьої світової війни та чи можна порівняти актуальну ситуацію з кубинською ракетною кризою 1962 року, яка ледь не спричинила ядерну війну.

“Ризики зараз значні”, – сказав Лавров, згідно зі стенограмою інтерв’ю міністерства та інформацією в російських ЗМІ.

“Я б не хотів, щоб зараз ці ризики штучно завищувалися, але небезпека серйозна, реальна. І ми не повинні її недооцінювати”, – наголосив очільник МЗС РФ, додавши, що постачання країнами НАТО зброї Україні може спричинити Третю світову війну.

Китайська сторона відреагувала на слова Лаврова про загрози ядерної війни.

“Ніхто не хоче бачити Третю світову війну”, – сказав прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сьогодні під час брифінгу.

Він підтвердив сподівання Китаю на те, що сторони “будуть зберігати спокій і проявлять стриманість”, а також “якнайшвидше досягнуть миру, не заплативши високої ціни для Європи та усього світу”.

“Ми повинні подумати про те, як вир геополітичних конфліктів знову піднявся в Європі через 30 років після закінчення холодної війни”, – сказав Ван.