Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що за останні дві доби у міноборони РФ посили заяви щодо Донецької області. Експерти вважають, що РФ намагатиметься здобути успіхи на Донеччині, аби відвернути невдоволення від втрат на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

13 і 14 листопада міністерство оборони Росії посилило заяви про те, що “Донецька область є частиною Росії”. Ймовірно, таким чином російське відомство наголошує, що війська РФ посилить наступ на Донеччині після відходу з правобережжя Херсонщини.

У МО РФ стверджували, що їхнім військам вдалось захопити Майорськ (20 км від Бахмута) та Павлівку (45 він Донецька). Це вперше за декілька тижнів Росія заявила про територіальні здобутки.

Експерти нагадали, що напередодні прогнозували ймовірність переведення російських армійців, які вийшли з правого берега Херсонщини, у Донецьку область.

“Це ймовірно, призведе до активізації операцій навколо Бахмута, міста Донецька та на заході Донецької області. Російські сили, ймовірно, досягнуть успіхів у цих районах найближчими днями та тижнями, але ці успіхи навряд чи будуть значними в оперативному плані”, – зазначали в ISW.

Аналітики резюмували, що російське міноборони висуває все більш конкретні територіальні претензії, аби створити інформаційні умови про успіхи РФ на Донеччині і таким чином відвернути невдоволення росіян відступом з правого берега Херсонської області.