Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ відвести російські війська із західного берега Дніпра в Херсоні на півдні України.
Також генерал Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, посилаючись на проблеми з поповненням постачання як на головну причину такого рішення.
Британські розвідники вважають, що здатність РФ утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по російських маршрутах постачання. Відступаючи, росіяни зруйнували кілька мостів та, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил.
“Через обмежену кількість пунктів переходу російські війська будуть вразливими під час перетину річки Дніпро. Можливо, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, що прикриватиме сили, що відходять”, — йдеться в повідомленні.
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- Протягом 9 листопада російські окупанти вбили трьох цивільних на території Донецької області, двоє загинули в Бахмуті та один у Павлівці.