Якщо військові РФ втратять позиції на західному березі Дніпра поблизу Херсона, ймовірно, це завадить їм досягти свого стратегічного плану прокласти сухопутний коридор до Одеси.

Про це йдеться в щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ відвести російські війська із західного берега Дніпра в Херсоні на півдні України.

Також генерал Сергій Суровікін, командувач російськими військами в Україні, підтвердив, що вони відступлять на оборонні позиції вздовж річки Дніпро, посилаючись на проблеми з поповненням постачання як на головну причину такого рішення.

Британські розвідники вважають, що здатність РФ утримувати свої сили на західному березі Дніпра була під тиском через українські удари по російських маршрутах постачання. Відступаючи, росіяни зруйнували кілька мостів та, ймовірно, заклали міни, щоб уповільнити та затримати просування українських сил.