Сьогодні на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“У результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою 160 на 160”, — йдеться в повідомленні.

Також зауважується, що до операції, крім Міністерства, залучили Головне управління розвідки Міноборони, Служба безпеки України, Генштаб ЗСУ та інші силові структури України.

Варто зазначити, що станом на 101-шу добу широкомасштабного російського вторгнення, окупанти втратили понад 31 тисячу своїх військових.